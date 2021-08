Contatti tra il Torino e il Leicester per Dennis Praet: l’ex Sampdoria era stato cercato anche un anno fa da Vagnati

Cambiano gli allenatori, non le idee. E così il Torino ha chiamato di nuovo il Leicester per capire come e quanto costerebbe riportare in Italia Dennis Praet. Già un anno fa, quando in panchina c’era Marco Giampaolo, il ds Vagnati fece un tentativo per il centrocampista belga classe 1994. Non se ne fece nulla, alla fine. Dodici mesi dopo, o quasi, il Toro ci sta riprovando. In giornata ci sono stati dei contatti esplorativi, per capire la fattibilità dell’operazione. Il calciatore, in Inghilterra, ha poco spazio e sarebbe disponibile ad un trasferimento. Dopo lo sfogo di Juric, che ha chiesto disperatamente rinforzi, i granata provano a muoversi. Anche se il tempo è poco.