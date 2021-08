Calciomercato Torino / Dopo la cessione a titolo definitivo di Lyanco al Southampton Vagnati continua a cercare un difensore

Il Torino, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, ha ancora molto lavoro da fare. Infatti, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta cercando ancora un trequartista, che per Ivan Juric è la priorità, ma anche un difensore. I granata dopo la cessione di Lyanco al Southampton, con il difensore brasiliano che non era una pedina fondamentale per il tecnico croato e lo stesso giocatore aveva chiesto di lasciare il Toro, dovranno trovare un sostituto. La dirigenza granata sta valutando diversi profili che possano fare al caso di Juric. I granata, nel match perso 1-2 contro l’Atalanta, hanno già messo in luce dei problemi per quanto riguarda il reparto difensivo.

Tanti i profili seguiti da Vagnati

Sono diversi i nomi segnati nell’agenda di Vaganti sotto la voce difensori. Il Toro vorrebbe un rinforzo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Alla dirigenza granata continua a piacere Ozan Kabak, giocatore classe 2000 in forza allo Shalke 04. Un altro profilo che piace sicuramente a Vagnati è Rodrigo Becao, difensore centrale dell’Udinese, per il quale la trattativa è stata in salita fin dall’inizio. I granata hanno anche fatto un tentativo per Sebastian Walukiewicz, giocatore del Cagliari, proponendo uno scambio con Armando Izzo. Ma il difensore napoletano non è mai stato convinto di sposare il progetto del club rossoblù trasferendosi in Sardegna. Tanti i nomi e presto bisognerà affondare il colpo per un difensore.



David Zima l’ultimo nome

Vagnati sta pensando anche a David Zima, difensore ceco classe 2000 del Legia Varsavia. A confermare l’interesse del Toro per Zima è stato il tecnico del club polacco Jindřich Trpišovský che in conferenza stampa prima del play off di Europa League ha dichiarato: “E’ vero che il Torino ha espresso interesse per David Zima, ma non è l’unico club che lo considera. E’ un talento enorme e viene costantemente scovato da numerosi club. Non è una novità”. A breve potrebbero esserci novità sul fronte difensore ma anche per quanto riguarda l’arrivo di un trequartista.