Calciomercato Torino / Nonostante le molteplici difficoltà Davide Vagnati sta provando a cedere Iago Falque

Il Torino e Iago Falque sono da considerare da diverso tempo separati in casa e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati sta cercando di vendere l’esterno spagnolo. Dopo essere riuscito a cedere Lyanco al Southampton, il d.t. granata vuole sbloccare la situazione legata a Iago Falque che è in uscita, nonostante abbia ancora un anno di contratto che lo lega al Toro. L’esterno ex Benevento infatti non è riuscito a conquistare la fiducia di Ivan Juric e così il club granata vuole cedere lo spagnolo anche a fronte dell’alto stipendio che percepisce all’ombra della Mole, ovvero 1,7 milioni di euro lordi a stagione.

Iago Falque fuori dai piani di Juric

Iago Falque dopo il suo ritorno dal prestito del Benevento, parentesi sfortunata per lo spagnolo complici i molteplici infortuni che lo hanno colpito e la retrocessione del club campano, nonostante il passato positivo all’ombra della Mole non è riuscito a ricucire il rapporto con il club granata. Infatti l’esterno spagnolo non ha mai messo piede in campo nelle amichevoli in preparazione della nuova stagione e non è mai stato convocato da Juric per i due impegni ufficiali fin qui disputati contro Cremonese e Atalanta. Segnali molto chiari che il futuro di Iago Falque sarà lontano da Torino, dopo aver collezionato ben 108 presenze con la maglia granata e riuscendo a segnare 32 gol tra campionato e coppe.

Iago Falque: trattativa avviata con l’Aek Atene

Da diverso tempo su Iago Falque sono stati puntati i riflettori dell’Aek Atene, oltre all’interessamento da parte dell’Al Nasr. In pole position è però l’Aek Atene, infatti la trattativa tra il club greco e il Toro è già in piedi o meglio avanzata e molto presto potrebbero esserci degli sviluppi. Anche perché mancano ormai poche ore alla fine del calciomercato e Vagnati vuole risolvere nel più breve tempo possibile il nodo legato a Iago Falque. Per il momento la priorità resta comunque l’acquisto di un trequartista, che è stato chiesto da Ivan Juric dopo l’arrivo di Marko Pjaca in prestito dalla Juventus. In Grecia Iago Falque potrebbe riscattarsi, dopo diverse stagioni con più bassi che alti.