In conferenza stampa il tecnico dello Slavia Praga ha confermato l’interesse del Toro per il difensore ceco Zima

L’allenatore dello Slavia Praga Jindřich Trpišovský, nel corso della conferenza di presentazione del playoff di Europa League contro il Legia Varsavia, ha dichiarato: “E’ vero che il Torino ha espresso interesse per David Zima, ma non è l’unico club che lo considera. E’ un talento enorme e viene costantemente scovato da numerosi club. Non è una novità”. Confermando così l’interesse da parte del Toro per Zima, difensore ceco classe 2000. La trattativa potrebbe accendersi in queste ultime ore di calciomercato durante le quali il presidente Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati cercheranno di regalare a Juric i rinforzi di cui il tecnico croato ha bisogno.



Vagnati continua la ricerca di un difensore

La ricerca di un difensore da parte di Vagnati continua. I granata devono cercare un sostituto di Lyanco, giocatore che è stato ceduto a titolo definitivo al Southampton. Dunque un profilo che il Toro sta tenendo sott’occhio è David Zima, difensore centrale classe 2000, ben strutturato fisicamente, alto 190 cm. Tra le sue qualità migliori c’è l’ottima abilità nella lettura del gioco e la bravura nell’impostazione e nella costruzione del gioco partendo dal basso. Vagnati dovrà dare un’accelerata alla trattativa per la concorrenza. Il calciomercato sta per terminare e il tempo a disposizione non rimane più tanto.



