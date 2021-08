Calciomercato serie A / L’avventura di Ronaldo alla Juve è ai titoli di coda, il Manchester City vuole il portoghese

Dopo tre stagioni in bianconero Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare la Juve. Il portoghese ha comunicato alla società bianconera la volontà di lasciare Torino per iniziare una nuova avventura. Su Ronaldo è rivolto l’interesse del Manchester City, che a breve potrebbe formalizzare un’offerta. Con una proposta di 25 milioni di euro il club inglese potrebbe ottenere il via libera da parte della Juve per l’arrivo di CR7. Intanto la Juve è al lavoro per cercare un’attaccante che possa prendere il posto del giocatore portoghese. Tra i nomi che il club bianconero sta sondando compaiono quelli di Gabriel Jesus, che però Guardiola considera incedibile, Mauro Icardi, un possibile ritorno di Moise Kean e, un’altra opzione porterebbe a Gianluca Scamacca, profilo giovane che piace molto a Massimiliano Allegri.



Scamacca piace molto al Cagliari

Gianluca Scamacca lo scorso anno, dopo aver disputato un ottimo campionato con la maglia del Genoa, ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club di serie A. Tra le squadre che seguono l’attaccante classe ‘99 in forza al Sassuolo c’è il Cagliari che è alla ricerca di un’attaccante dopo l’addio di Simeone. Per il club sardo la trattativa che porta a Scamacca è molto complicata ma il ds rossoblù Stefano Capozucca vuole giocarsi tutte le carte per provare a convincere il calciatore neroverde a trasferirsi al Cagliari. Intanto il club sardo continua a trattare per il centrocampista del Nacional Emiliano Martinez, per il quale il Cagliari ha presentato un’offerta per un prestito con obbligo di riscatto.



Lo Spezia è vicinissimo a Falcone

Lo Spezia, dopo un precampionato molto movimentato con l’addio di Vincenzo Italiano, sta chiudendo diverse trattative per consegnare a Thiago Motta gli ultimi rinforzi. Il club ligure è ormai a un passo da Wladimiro Falcone, portiere classe ‘95 della Sampdoria che in blucerchiato non trova spazio. Il d.s. delle Aquile Riccardo Pecini ha così superato la concorrenza della Ternana e vede Falcone ormai ad un passo. Infine, sempre per quanto riguarda il reparto difensivo, l’Udinese dopo l’acquisto di Isaac Success accoglierà a breve Brandon Soppy, terzino destro classe 2000 in arrivo dal Rennes. Il giocatore francese arriverà al club friulano a titolo definitivo. Come ogni anno le ultime ore di mercato sono infuocate e a breve potrebbero esserci nuovi colpi.