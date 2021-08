Calciomercato Torino / Secondo alcuni media francesi Vagnati si sarebbe messo sulle tracce di Kalimuendo, attaccante classe 2002 del PSG

In questi ultimi giorni di calciomercato Davide Vagnati continua a lavorare per cercare di portare qualche rinforzo alla corte di Ivan Juric. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Score.fr il Toro sarebbe sulle tracce di Arnaud Kalimuendo, attaccante in forza al PSG. Il giocatore francese con origini congolesi, nonostante il contratto che lo lega al club parigino scadrà a giugno 2024, sta valutando le varie offerte che arrivano sul suo tavolo. Anche Leonardo, dirigente del PSG, sta valutando il futuro di Kalimuendo e sembrerebbe pronto a far partire l’attaccante classe 2002 per un’esperienza in Italia.

Kalimuendo: l’Atalanta in pole position

Kalimuendo, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Lens dove in 28 partite ha segnato 7 reti, ha attirato su di sé l’attenzione di molti club. Infatti, oltre al Toro, l’attaccante classe 2002 piace anche all’Atalanta, allo Spezia, al Cagliari e al Saint-Etienne. Nella corsa per strappare Kalimuendo al PSG l’Atalanta rimane sicuramente tra le favorite. Il club bergamasco potrebbe attirare il giocatore mettendogli sul piatto la possibilità di giocare in Champions League. Il Toro comunque proverà a giocarsi tutte le carte a disposizione per provare a strappare il giovane attaccante al club parigino.