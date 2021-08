Belotti dopo essere stato vicino all’Inter dovrebbe rimanere in granata, intanto il Gallo pensa solo al match contro la Fiorentina

Joaquin Correa ha lasciato la Lazio ed è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, dove si ritroverà a lavorare ancora una volta con Simone Inzaghi. L’arrivo dell’attaccante argentino, che per Marotta è sempre stato la prima scelta, in neroazzurro, allontana la possibilità dell’approdo di Andrea Belotti al club milanese. Il Gallo, salvo sorprese, dovrebbe rimanere all’ombra della Mole. Intanto c’è da segnalare che in questi giorni molto movimentati il capitano del Toro ha continuato a lavorare al Filadelfia con in mente solo il match di sabato sera contro la Fiorentina, allo stadio Artemio Franchi. Una partita nella quale Belotti e compagni andranno alla ricerca dei primi 3 punti dopo la sconfitta nella prima giornata contro l’Atalanta.

Belotti vuole far male alla Fiorentina

Belotti nel match contro la Fiorentina vorrà sicuramente lasciare il segno, per cercare di portare il Toro alla prima vittoria in questo campionato. Il Gallo contro l’Atalanta era riuscito a segnare il gol dell’1-1 riaccendendo per qualche minuto le speranze dei granata. Poi però Piccoli al 93’ minuto ha punito il Toro rifilando ai granata una sconfitta amara da digerire. Anche l’avversaria di sabato arriva da una sconfitta e avrà voglia di rivalsa. Quindi non sarà un match semplice per la squadra di Juric. La Fiorentina nella partita contro la Roma, persa 3-1, ha comunque fatto qualcosa di positivo, tanto da ricevere i complimenti da Mourinho. Un match dunque che si presenta ostico ma nel quale Belotti cercherà anche di dimostrare la sua voglia di Toro e di non essere stato disturbato dalla voci di mercato che lo hanno coinvolto.



La rabbia dei tifosi e il rinnovo che non arriva

Sicuramente gli scorsi giorni non sono stati tranquilli per i tifosi del Toro che, alla notizia della possibile cessione di Belotti all’Inter, hanno manifestato attraverso i social network tutta la loro rabbia. L’arrivo di Correa all’Inter ha tranquillizzato un po’ la piazza granata. Però per il momento il presidente Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati non sono riusciti a convincere il Gallo a rinnovare il contratto e rimane reale il rischio di perdere il numero 9 granata a giugno 2022, a parametro zero. Il pensiero ad oggi è però la Fiorentina: questa è la priorità, soprattutto per il Gallo.



