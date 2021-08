La Sampdoria è interessata a Tomas Rincon: il Toro deve cedere prima di annunciare Amrabat

Tomas Rincon potrebbe tornare a Genova, questa volta però in sponda blucerchiata. Il centrocampista venezuelano piace molto alla Sampdoria di Roberto D’Aversa. I blucerchiati sono alla ricerca di un centrocampista dopo che è sfumata la pista che portava a Florentino, giocatore classe ‘99 del Benfica, che nelle prossime ore dovrebbe trasferirsi al Getafe. Se il Toro dovesse vendere Rincon alla Sampdoria i granata piomberebbero su Amrabat, che tornerebbe a lavorare con Juric dopo l’esperienza che i due hanno vissuto insieme all’Hellas Verona. A breve potrebbero esserci già delle novità in queste ultime ore di mercato che, come ogni anno, sono molto calde.