Nonostante le parole rilasciate dal dt dell’Udinese Pierpaolo Marino il Toro contina a provare ad acquistare Becao

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino, riguardo alla possibilità di qualche cessione da parte del club bianconero, tra le quali il possibile addio di Becao, difensore che piace molto al Toro, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Non credo che nelle ultime ore si riesca a combinare molto, me se le richieste dovessero entrare in una fase più concreta, allora potrebbero esserci sviluppi. Ma l’interesse della società è trattenere tutti”. Nonostante le parole del dirigente bianconero, il Toro sta cercando di mantenere viva la trattativa che porta a Becao. Vagnati in queste ultime ore di mercato è molto attivo e lavora per l’arrivo di un rinforzo in difesa.