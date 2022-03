Il Torino ricorda Davide Astori, a quattro anni dalla morte improvvisa prima di Udinese-Fiorentina

Fu una domenica maledetta, quella del 4 marzo 2018: si portò via Davide Astori a poche ore da una partita di pallone, quella che il capitano della Fiorentina avrebbe dovuto giocare a Udine e che invece non giocò mai. A quattro anni da allora, il mondo del calcio ricorda il difensore andato via troppo presto, per un’aritmia cardiaca maligna. Lo ha fatto anche il Torino, su Twitter: una foto di Davide e la scritta “Astori sempre con noi”. Quattro anni dopo, è impossibile dimenticare.