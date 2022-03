Dai social / Il post pubblicato da Gemello ha generato consenso tra i tifosi, che lo vorrebbero titolare contro il Bologna

Un semplice “Keep pushing” (che si potrebbe tradurre con l’espressione “Continuerò a spingere, a dare il massimo”) si è trasformato in una speranza per concreta per i tifosi del Toro, che vorrebbero rivedere Luca Gemello tra i pali. Il giovane portiere del Torino ha infatti ottenuto il migliore degli esordi con i granata. Contro la Fiorentina è infatti arrivata l’ultima vittoria conquistata dal Torino. E visti gli errori commessi da Milinkovic-Savic nell’ultimo periodo, la piazza granata ha espresso il proprio voto. Gemello in e Vanja out (almeno temporaneamente).

Gemello, i commenti sotto al post “Keep pushing”

Dalla nascita dell’hashtag #gemellotitolare, a “Ti vogliamo titolare”, “Tocca a te titolare”, “È ora di giocare titolare”. Tanti i consensi raccolti dal giovane prodotto del Settore giovanile del Torino, che potrebbe concretamente riavere la sua occasione contro il Bologna domenica.

Di seguito il post ed i commenti sul post di Gemello.