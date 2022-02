Anche Karol Linetty fa sua la richiesta dei calciatori della Polonia e della federazione di non giocare la partita contro la Russia

Quello che sta accadendo in Ucraina non sta lasciando indifferente il mondo del calcio. La federazione della Polonia ha chiesto ufficialmente di non giocare la partita contro la Russia valida per i playoff per il Mondiale in Qatar, una richiesta arrivata anche per la volontà degli stessi calciatori polacchi a non scendere in campo contro la nazionale russa. Anche il centrocampista del Torino, Karol Linetty, si è esposto contro la guerra in Ucraina esplicitando anche la volontà di non giocare contro la Russia.

Linetty: “Ci sono cose più importanti del calcio”

“Noi, i giocatori della nazionale della Polonia insieme alla Federazione polacco abbiamo deciso che a causa dell’aggressione della Russia contro l’ucraina non intendiamo giocare i playoff contro la Russia. Non è stata una decisione semplice, ma ci sono cose più importanti nella vita rispetto al calcio. Il pensiero va alla nazionale ucraina e al nostro amico della nazionale, Tomasz Kedziora, che è ancora a Kiev con la sua famiglia (Kedziora è un difensore polacco in forza alla Dinamo Kiev, ndr” ha scritto Linetty. Lo stesso messaggio è stato postato su Instagram anche dagli altri giocatori della Polonia, tra cui Kamil Glik. Una dura presa di posizione è arrivata anche da parte del portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, la cui moglie è ucraina.