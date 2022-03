Dai social / Tra coloro che hanno preso le parti del Toro dopo il rigore negato contro l’Inter c’è anche l’ex granata Alessio Cerci

Non finiscono le polemiche legate a Torino-Inter. Nell’occhio del ciclone c’è ancora il rigore negato ai granata per il fallo di Ranocchia su Belotti. Questa volta però a prendere le difese dei granata ci ha pensato un ex: Alessio Cerci. Ormai svincolato, non ha mai smesso di sottolineare il legame che è rimasto con il club che gli ha permesso di fare il salto di qualità. Dopo la sfida contro l’Inter ha quindi postato sul suo profilo ufficiale la foto dell’intervento di Ranocchia ai danni di Belotti, con la didascalia: “Ranocchia colpisce in pieno il piede di Belotti. L’arbitro non fischia il rigore (netto) e la Var nemmeno interviene. Il Torino merita rispetto, non queste prese per il c**o. Vergogna!!!“. Una presa di posizione piuttosto netta da aprte dell’ex Atletico Madrid.

Di seguito, la storia Instagram di Cerci.