Dai social / Nelle Instagram Stories dei due difensori compare una foto al fianco dei compagni per festeggiare la vittoria in partitella

Facce sorridenti e pugno indirizzato all’obiettivo. Compaiono così, in posa, nelle Instagram Stories comparse nei profili di Armando Izzo e Alessandro Buongiorno, i granata vincitori quest’oggi in un soleggiato Filadelfia della partitella d’allenamento. In foto oltre a Buongiorno e Izzo, anche Seck, Linetty, Singo e il portiere della Primavera, Milan.