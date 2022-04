Cairo ha commentato un post pubblicato dal trequartista che nello scorso gennaio è stato girato in prestito alla Salernitana

La Salernitana dopo aver collezionato la terza vittoria di fila, battendo in casa la Fiorentina, continua a credere nella salvezza. E tra i giocatori di Davide Nicola che più di tutti stanno lottando per arrivare all’obiettivo c’è Simone Verdi. Il giorno dopo il successo contro i viola, il giocatore ha pubblicato su Instagram una foto di un bambino che indossa la sua maglia mentre gioca a calcio per le strade di Salerno con altri bambini, anche loro tifosi della Salernitana. Nel post il trequartista ha scritto sotto lo scatto: “La cosa bella del calcio”. Tra i tanti commenti è arrivato anche quello di Urbano Cairo che ha scritto: ”Bellissima foto! Ho rivisto il Verdi che piace a me” con tanto di emoticon degli applausi e un quadrifoglio, per augurare buona fortuna a Verdi che a fine stagione farà ritorno all’ombra della Mole dopo il prestito al club campano.