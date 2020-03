Coronavirus: sui balconi si cantano anche i cori del Toro / Video - Toro.it

Ogni giorno alle 18 milioni di italiani si riversano sui balconi per cantare ed esorcizzare la paura del Coronavirus. C’è anche chi intona i cori del Torino

Dall’inno d’Italia a Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, passando per Azzurro di Adriano Celentano, Volare di Domenico Modugno e molte altre ancora: ogni giorni alle 18, per esorcizzare la paura del Coronavirus, milioni di italiani si affacciano alle proprio finestre e balconi cantando insieme. Ma c’è anche chi sul proprio balcone di casa, con tanto di sciarpe e bandiere granata, ha preferito intonare insieme al figlio un coro del Toro: anche così (oltre che restando in casa e rispettando tutte le norme igieniche e sanitarie) si può scacciare l’incubo che l’emergenza sanitaria sta facendo vivere a tutto il Paese.

Coronavirus: sui balconi i cori del Toro

Ecco il video, postato poi su Instagram, del coro cantato sul balcone da due tifosi del Toro: