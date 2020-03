Vista la quarantena, Tomas Rincon si allena in giardino. Il centrocampista granata ha scelto di condividere il suo allenamento sui social in un video

Nonostante la quarantena e lo stop agli allenamenti, c’è chi prosegue la propria preparazione e si mantiene in forma da casa. Sono molti coloro che in questi giorni postano sui social l’allenamento che svolgono comodamente all’interno della propria dimora. Tra questi c’è un volto noto del Torino: Tomas Rincon. Anche lui vuole essere pronto per un eventuale ritorno in campo e cerca di mantenersi in forma sfruttando le risorse che casa sua gli offre, con l’aggiunta di attrezzi vari. “Improvvisare” è l’invito del giocatore, che presenta molta varietà nelle sue scelte. Addominali, esercizi a corpo libero, boxe e persino qualche passo di danza. Questo è il programma che el General ha scelto di mettere in pratica.

Il giardino di Rincon diventa una palestra

Il giardino di casa è diventato la palestra temporanea di Rincon. Favorito dal clima primaverile che ormai sta prendendo piede, il centrocampista granata ha riadattato parte dello spazio che circonda casa sua per poter eseguire meglio gli esercizi che gli permettono di mantenersi in forma. A ritmo di musica latina si dà molto da fare.

Ecco il video IGTV che Rincon ha postato sul suo profilo Instagram.