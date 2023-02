Izzo è ancora di proprietà del Torino e, subito dopo il derby, ha messo un like nel post in cui Bremer festeggia la vittoria della Juve

Qualche anno fa era stato Roberto Soriano a movimentare un post-derby con i suoi like ai post su Instagram di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Ora tocca ad Armando Izzo. Il difensore è ancora di proprietà del Torino, anche se al momento è in prestito al Monza: pochi minuti dopo la fine del derby, il centrale ha messo un like al post in cui Gleison Bremer festeggia per il gol e la vittoria della sua Juventus. “Una partita importante, per me un po’ speciale. Felice di aver aiutato la squadra con il goal. Grazie per il vostro supporto” ha scritto sul social il brasiliano e immediatamente è arrivato il “mi piace” social di Izzo.