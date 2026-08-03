Il classe 2008, titolare nella vittoria di ieri ha condiviso sui propri canali social l’emozione indescrivibile provata
Andrea Luongo continua a trovare spazio, dimostrando si meritarsi di stare con i grandi. Anche nella vittoria di ieri, il classe 2008 è stato schierato da Abate titolare, rispondendo con una buona prestazione. Al termine della partita, il numero 79 granata ha condiviso un post sui social, con un brevissimo messaggio: “Indescrivibile“. Ecco il post:
Non bisogna aver paura di lanciare giovani come lui..ha davvero un grande potenziale,ma giovani con grandi potenziali ne ho visti tantissimi,la differenza la fa la personalità,il muoversi da veterani, chiedere la palla,dirigere..tutte cose che ho visto in lui..deve giocare.