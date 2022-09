L’ex portiere classe ’89 Lys Gomis torna laddove è cresciuto, al Torino: il post sui social conferma il nuovo ruolo

Un ritorno al Toro, laddove è cresciuto: è stato lo stesso Lys Gomis sui social ad annunciare il suo rientro in granata, pur con un ruolo diverso da un tempo. L’ex portiere lavorerà per il Settore giovanile in qualità di osservatore. “Esattamente 21 anni dopo rientro a casa mia non più da calciatore, ma cercherò di dare un grande contributo per la crescita dei ragazzi accompagnandoli nel loro sogno”.

Ecco il post completo: