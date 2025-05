L’attaccante paraguaiano ha pubblicato un post su Instagram a cui ha aggiunto una didascalia piuttosto criptica

Non è stata la stagione che ci si immaginava per Sanabria, ancora una volta. Se già lo scorso anno, dopo aver raggiunto la doppia cifra nel campionato 2022/2023, il paraguaiano ha fatto male, quest’anno è riuscito addirittura a fare peggio, concludendo l’annata calcistica con sole due reti segnate. Tante le critiche ricevute, poca la fiducia di Vanoli nei suoi confronti, che è diminuita sempre di più al punto da concedergli pochissimi minuti nelle ultime partite. Quella appena terminata è stata di sicuro tra le più complicate a livello individuale per il numero 9 granata, che si è voluto congedare con un post criptico pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il messaggio di Sanabria

Il paraguaiano ha pubblicato tre fotografia che lo ritraggono al Filadelfia (solamente l’ultima delle quali lo vede sorridente), aggiungendo come didascalia: “Non tutto il male viene per nuocere“, accompagnato da un altro messaggio che recita: “Tutto è un insegnamento“. Parole attraverso cui l’attaccante vuole far capire di esser rimasto certamente segnato da questa sfortunata annata, che gli servirà da esperienza in vista del futuro. Futuro che, con ogni probabilità, lo vede lontano da Torino: anche in caso di cambio di allenatore, è molto difficile che Sanabria possa continuare a vestire la maglia granata.