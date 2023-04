I due giocatori hanno passato una serata in allegria al bowling: Aina prende in giro Karamoh dopo il suo tiro

Giovedì Ola Aina e Yann Karamoh hanno passato una serata in allegria al bowling. Il numero 7 granata deve però migliorare la sua mira: infatti in una storia Instagram del nigeriano è stato preso in giro per la poca precisione. Di seguito il simpatico video.