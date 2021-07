Dai social / Il Torino celebra la vittoria dell’Italia e quindi di Belotti e Sirigu ad Euro2020 sui social: ecco i post del club granata

Un “buongiorno” dal sapore più dolce che mai per tutta l’Italia chce, la scorsa notta, si è tinta del Tricolore per festeggiare l’mpresa compiuta dagli uomini di Mancini. Euro2020 è infatti diventato azzurro, grazie alla vittoria strappata dalla Nazionale ai rigori contro l’Inghilterra. Un match combattuto, che ha visto l’Italia andare subito sotto, punita per qualche errore difensivo di troppo da Shaw. Sotto lo sguardo vigile dei tifosi inglesi però, ecco che Bonucci ha ristabilito gli equilibri nel secondo tempo. Mantenuta la linea per l’intera durta dei supplementari, sono stati i rigori a sancire chi dovesse alzare la Coppa. Gli stessi tanto complicati per Belotti che, anche ieri dal dischetto non è riuscito a metterla dentro. Non è però mancata la festa del Gallo e dell’altro granata in rosa, Salvatore Sirigu. Anche il Torino ha scelto di celebrare una vittoria così importante tramite i propri profili social, forse l’ultima assieme a quei due.

Toro, un buongiorno dal sapore azzurro: il post

Un foto che racchiude l’esplosione di felicità dopo aver tagliato un traguardo così importante, quella scelta dal Toro, contornata dalla scritta “Campioni d’Europa”, tutto rigorosamente maiuscolo. Non è però l’unica postata. Il club ha infatti voluto dare ill buongiorno al popolo granata e non con unno scatto che rappresenta il Gallo che alza a Coppa, circondato dai comagni.

Ecco il post del Torino.