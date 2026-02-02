Dopo la vittoria per 1-0 sul Lecce, alcuni giocatori granata hanno festeggiato con alcuni contenuti sui propri profili social

Festeggia il Toro, che vede la zona rossa leggermente più distante dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, decisa dalla rete nel primo tempo di Ché Adams su assist di Vlasic. I granata hanno sofferto ma retto contro i salentini, che perdono lo scontro diretto per la lotta salvezza. Adesso il Toro pensa a preparare il quarto di finale di Coppa Italia, che Mercoledì sera andrà in scena alle ore 21 a Monza e vedrà i granata contrapporsi all’Inter.

I festeggiamenti sui social

Alcuni giocatori hanno festeggiato pubblicamente la vittoria con alcuni post sui propri canali social. Tra questi Ilkhan, il turco sempre più al centro del progetto dopo l’addio di Asllani, ha disputato una buona partita ed è in fiducia, lo dice lui stesso con un post su Instagram: “Una vittoria che ci dà fiducia”.

Ecco il post:

Il messaggio di Obrador

Anche il nuovo arrivato Rafa Obrador ha festeggiato per il suo debutto casalingo in granata. Numerosi i complimenti sotto un suo post su Instagram, in cui lo spagnolo ha festeggiato dicendo: “Felici per la vittoria in casa! Forza Toro!”