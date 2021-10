Dai social / La spensieratezza è di casa al Torino: tra un allenamento e l’altro, Izzo si diletta in uno scherzo ai danni di Ansaldi

Ogni tanto un po’ di leggerezza è ciò che serve e lo sanno bene i giocatori del Torino, intenzionati a rientrare al meglio dalla pausa nazionali per riscattarsi dopo la sconfitta nel derby. Se la testa è per la maggior parte del tempo al match in programma, c’è chi riesce a ritagliare qualche spazio da dedicare alla spensieratezza, coinvolgendo anche i compagni. Tra questi c’è Armando Izzo, molto attivo sui social e sempre pronto allo scherzo all’interno dello spogliatoio. L’ultimo lo ha visto protagonista “ai danni” di un altro dei più giocosi del Toro: Cristian Ansaldi.

Toro, Izzo si burla di Ansaldi: il video

Con una storia Instagram, Izzo ha immortalato il momento dello scherzo realizzato in giro per le strutture del Toro. Si è infatti nascosto dietro un angolo, aspettando il canticchiante argentino al varco. Mentre Ansaldi gli passava davanti, ignorandone la presenza, Izzo si è messo ad imitare i cani che abbaiano, spaventando il compagno e scoppiando poi a ridere con gusto. Scherzo riuscito alla perfezione, che mostra un certo affiatamento all’interno dello spogliatoio.