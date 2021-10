Rolando Mandragora ha voluto pubblicare un post su Instagram qualche ora dopo l’operazione al menisco che è andata a buon fine

Rolando Mandragora nel match contro il Napoli era uscito dal campo dopo pochi minuti per un infortunio. Questa mattina è stato operato al menisco interno del ginocchio destro presso il “Rizzoli” di Bologna. L’intervento è perfettamente riuscito e il centrocampista granata, poco ore dopo l’intervento, ha voluto postare sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae in ospedale. Post accompagnato dalla frase: “Stronger than before” che tradotto significa “Più forte di prima”. Il numero 38 granata dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Juric verso la fine di novembre. Ovviamente molto dipenderà da come andrà il prossimo step che dovrà affrontare Mandragora, ovvero la fase di recupero.