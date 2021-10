Dai social / Il ritorno alla vittoria del Torino nel match contro il Genoa è stato celebrato sui social dai granata

Perseverare a volte ripaga e contro il Genoa, il Torino ha finalmente avuto la ricompensa che meritava. I granata sono infatti tornati a vincere ad un mese dall’ultima volta, battendo i rossoblu con un faticato 3-2. Uno Juric “strafelice” ha lasciato il Grande Torino al termine della gara, ma non è stato l’unico a sentirsi così. In tanti, presenti e non, hanno infatti celebrato la vittoria tramite i propri profili social. Tra questi, Rolando Mandragora, indisponibile a causa di un infortunio sopraggiunto nella sfida con il Napoli, ma che ha voluto condividere la foto di gruppo postata dal Torino, aggiungendo un “Andiamo!!!“.

Toro, Lukic sui social ringrazia i tifosi

Come lui, anche Lukic, in campo dal primo minuto, non ha perso l’occasione di celebrare la vittoria, contornandola da un grazie speciale ai tifosi presenti ieri allo stadio, che hanno incitato la squadra per tutta la durata del match. “Torino -Genova 3-2 Grazie per il vostro sostegno, vittoria importante. Forza Toro“, questa la didascalia inserita sotto una foto che ritrae il serbo in mezzo al campo, intento ad applaudire.

Ecco il post di Lukic.

Toro, i commenti di Brekalo e Ansaldi

Non poteva mancare poi l’autore del gol Josip Brekalo. Anche lui titolare, ha svoltato con l’inserimento di Praet, che lo ha servito dandogli la possibilità di andare a segno. Ha scelto quindi di utilizzare il momento dell’esultanza dopo il gol per esaltare il momento e la prestazione, aggiungendoci: “Una vittoria molto importante”.

Di seguito il post di Brekalo.

Ultimo ma non meno importante, Cristian Ansaldi, uscito a causa di un infortunio a partita in corso ma che non manca mai l’appuntamento con il post partita. L’argentino, tra i veterani del gruppo ed autore dell’assist per Sanabria, ha messo una gallery con il commento: “Continuiamo a lavorare sodo, che lo sforzo e la disciplina porteranno la loro ricompensa. FORZA TORO SEMPRE”.