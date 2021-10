Dai social / Pioggia di storie per celebrare il 100° gol in Serie A di Belotti. Le reazioni alla vittoria in Torino-Sampdoria

C’è soprattutto un protagonista, nelle reazioni social dei calciatori granata dopo la vittoria del Torino sulla Sampdoria per 3-0: Andrea Belotti. Il Gallo ha segnato ad un soffio dalla fine il gol numero cento della sua carriera in Serie A. E i compagni lo hanno celebrato con una pioggia di storie su Instagram: da Bremer a Vanja, da Rincon a Mandragora passando per Edera. In tantissimi hanno voluto complimentarsi con il capitano per il traguardo raggiunto.

Le reazioni social dei calciatori del Torino

Per il resto, Singo – autore del gol del raddoppio – ha applaudito la squadra: “Bravi ragazzi”, ha scritto. Più lungo il messaggio di Rincon: “Vittoria meritata, quell’armonia e quello spirito Toro continuano a crescere in tutto il mondo Granata! Grazie a chi mi trasmette sempre amore e sostegno nei momenti belli e in quelli di maggiore apprendimento. Continueremo a pedalare forte”. Buongiorno, autore di un’ottima prestazione, ha invece scritto: “Vittoria importantissima. Questi siamo noi, questo è il Torino”.