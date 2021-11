Dai social / Il Toro prepara con spensieratezza la sfida contro lo Spezia a testimoniarlo è lo scherzo di Ansaldi ai danni di Bremer

Il Torino, dopo la bella vittoria casalinga rimediata contro la Sampdoria, ha iniziato a preparare la sfida in trasferta contro lo Spezia in programma sabato 6 novembre, con calcio d’inizio alle 15. E oltre al lavoro in campo ci sono anche momenti di leggerezza e spensieratezza. A testimoniarlo è lo scherzo di Cristian Ansaldi a Gleison Bremer, pubblicato sui social. L’argentino proprio qualche settimana fa era stato vittima di uno scherzo messo in atto da Armando Izzo che aveva aspettato Ansaldi nascosto dietro a un angolo per poi spaventarlo, imitando l’abbaiare di un cane e riuscendo così nell’intento di impaurire il compagno di squadra. Questi sono anche segnali che dimostrano che c’è un certo affiatamento all’interno dello spogliatoio granata.

Toro, Ansaldi sotto a un tavolo per spaventare Bremer: il video sui social

Nel video dello scherzo pubblicato da Ansaldi su Instagram, poi riportato dal difensore brasiliano, si vede il numero 15 granata nascosto sotto a un tavolo coperto da uno scatolone, pronto per uscire al passaggio del canticchiante brasiliano, spaventandolo anche con un urlo e finendo poi scoppiando a ridere. Il video è accompagnato anche da qualche parola da parte di Ansaldi che ha scritto: “Un po’ di allegria prima di iniziare insieme al grande Bremer”. Un momento di divertimento dunque all’interno dello spogliatoio dopo un buon inizio di campionato con i granata che fin qui hanno raccolto 14 punti.