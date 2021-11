Il Torino sui propri canali social ha pubblicato il video del gol di Singo alla Samp con la voce dei treni che annuncia la rete dell’ivoriano

Il Toro prepara la sfida in trasferta contro lo Spezia, in programma sabato 6 ottobre alle ore 15, con il morale molto alto. Merito della vittoria per 3-0 rimediata contro la Sampdoria tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino. Il club granata ha voluto celebrare sui social il gol di Wilfred Singo messo a segno contro i blucerchiati in una maniera molto particolare, ovvero pubblicando il video della rete del numero 17 granata con in sottofondo la voce che annuncia gli arrivi e le partenze dei treni alla stazione che dice: “Attenzione. Il treno freccia-granata Singo proveniente da Torino e diretto a Genova è in arrivo al binario 17”. Un’idea che è stata molto apprezzata dai tifosi che, dopo un ottimo inizio di stagione dei granata, sperano in un’altra buona prestazione e in un risultato positivo contro la squadra guidata da Thiago Motta. Avversaria che si trova attualmente in grande difficoltà ed è immischiata nella zona retrocessione.