Su Instagram il presidente Cairo ha risposto ad un tifoso in merito alla partenza di Lucca, accusando Massimo Bava dell’operazione

La crescita di Lorenzo Lucca negli ultimi mesi non è passata inosservata. In B, al Pisa, si è ritagliato uno spazio importante a suon di gol (ed è il capocannoniere della serie cadetta), ha conquistato un posto in Under 21, se ne parla anche per la Nazionale. Il suo nome è finito nel taccuino di squadre di Serie A – qualcuna, come il Sassuolo, ci aveva già provato prima che il Pisa chiudesse l’affare col Palermo – e il costo del cartellino lievitato. Lucca che nel luglio del 2019 è stato aggregato alla squadra di Mazzarri per poi giocare sei mesi con la Primavera di Sesia, prima di lasciare i granata nel gennaio del 2020. E su Instagram, commentando una foto del presidente Cairo, un tifoso del Torino ha chiesto al patron come mai Lucca sia stato lasciato andare così facilmente. “Chiedilo a Massimo Bava”, la risposta lapidaria del numero uno granata.