La Fiorentina attacca iI suo ex giocatore Federico Chiesa paragonandolo a Tania Cagnotto poi il club viola si pente

La Fiorentina ha lanciato una frecciatina al suo ex giocatore Federico Chiesa pubblicando sul proprio profilo di TikTok il video, preso dalla partita tra bianconeri e viola di sabato scorso vinta 1-0 dalla Juve, del fallo sul giocatore bianconero da parte di Milenkovic che ha rimediato così per la seconda volta un cartellino giallo che ha portato alla sua espulsione. Il video era accompagnato dalla voce di un telecronista Rai che commenta le gare di tuffi che dice: “Eccola, Tania Cagnotto”. Accusando così esplicitamente Chiesa di essere un “tuffatore”, come era già etichettato dall’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Il video poi è stato rimosso dalla Fiorentina che si è pentita di averlo pubblicato.