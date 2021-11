Dai social / Ola Aina ha immortalato la sfilata di Simone Zaza con coppola e scarpe in stile “Peaky Blinders” sopra la divisa

Coppola in stile British condita da particolari scarpe in pelle per uno stile inconfondibile. Ola Aina, già famoso per le sue stories dedicate allo stile appariscente dell’ex granata Nkoulou, non ha perso occasione di immortalarlo. Questa volta però a lanciare una nuova moda è stato Simone Zaza. L’attaccante ex Sassuolo ha generato la combo “Toro in stile Peaky Blinders“, indossando il berretto e le scarpe tipiche dei costumi di scena della nota serie Netflix, sopra la divisa da allenamento granata. Il compagno di squadra ha quindi deciso di filmarlo, facendogli fare una vera e propria sfilata con tanto di giro per mostrare ogni dettaglio. All’appello manca solo la frase “by order of the Peaky Blinders” e il gioco è fatto.