Sui social, Simone Edera pubblica un video dell’allenamento al Filadelfia: il calciatore del Torino sta recuperando da un grave infortunio

Piano piano, a Simone Edera sta tornando il sorriso. Il calciatore di proprietà del Torino sta recuperando dal gravissimo infortunio subito nel maggio scorso, quando giocava in prestito alla Reggina (si ruppe tendine rotuleo, crociato e collaterale mediale). Al Filadelfia, nell’allenamento di questa mattina – sabato 20 novembre 2021 -, lo si è visto correre sul rettangolo verde assieme a Ricardo Rodriguez, anche lui in fase di riabilitazione dopo lo stop in Nazionale. E’ stato proprio il classe 1997 a postare il video dei suoi progressi su Instagram. “Bastano poche cose, pochi attimi per ritrovare il sorriso”, ha scritto nella descrizione.