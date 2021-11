Dai social / Il presidente Cairo festeggia la vittoria del Torino con un post su Instagram: “Vittoria importante”

Il posticipo del lunedì si è chiuso nel migliore dei modi per il Torino. I granata hanno infatti portato a casa tre punti preziosi contro l’Udinese ed un po’ di fiducia in più. Un match molto combattutto e dispendioso ha visto protagoniste le due formazioni, ma alla fine l’ha spuntata la padrona di casa, trascinata dal proprio pubblico per tutti e novanta i minuti. Tra gli spettatori era presente anche il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha scelto di celebrare la vittoria sui social. “Vittoria importante!! Partita dura!! Testa a Roma !!“, questa la descrizione scelta per lo screen col risultato finale. Il tempo per festeggiare è però poco con i giallorossi che attendono i granata domenica.

Di seguito, il post di Cairo su Instagram.