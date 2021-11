Il Torino ha aderito alla campagna lanciata per il quarto anno dalla Lega Serie A in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

Domani, giovedì 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche la Lega Serie A, in vista della quattordicesima giornata di Serie A sceglie di combatterla, riproponendo per il quarto anno la campagna di sensibilizzazione #UNROSSOALLAVIOLENZA. Per l’occasione infatti, arbitri e calciatori scenderanno in campo con un segno rosso sulla guancia. Il Torino, come gli altri club, ha preso parte all’iniziativa. Sui social ha infatti condiviso gli scatti di Mandragora e Baselli, entrambi con una linea rossa sul viso, assieme alle compagne con il rossetto dello stesso colore. “La violenza sulle donne è subdola, silenziosa, non è facile da vedere. Ma insieme possiamo dare un segnale: diamo tutti #UnRossoAllaViolenza. Unisciti a Serie A e WeWorld Onlus”, questa la scritta che accompagna le foto.

