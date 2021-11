Ansaldi attraverso un post su Instagram ha fatto sapere che manca poco al suo rientro in campo dopo l’infortunio che lo aveva colpito

Cristian Ansaldi da circa un mese è indisponibile. La sua ultima presenza in campo risale alla sfida casalinga contro il Genoa. Partita durante la quale il difensore argentino si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Dopo un piano di recupero personalizzato, dove ha prediletto la cautela, i ritmi di lavoro sono aumentati gradualmente e Ansaldi sta per tornare a disposizione. Ad annunciarlo è stato proprio il numero 15 granata con un post su Instagram. A commentare due sue foto con addosso la maglia del Toro, il difensore argentino ha scritto: “Falta poco para voler a mi dulce hogar, el verde cesped…” che tradotto significa: “Manca poco per tornare alla mia dolce casa, il prato verde…”. Juric incrocia le dita e spera di avere Ansaldi già a disposizione per la partita contro l’Empoli. Un match che sarà molto complicato.