Dai social / Ricardo Rodriguez è diventato papà per la prima volta: la moglie Nicole ha dato alla luce Santiago

Il più bel regalo di Natale è arrivato in casa Torino. La famiglia Rodriguez si è infatti allargata di un membro: oggi è nato il piccolo Santiago, primo figlio del difensore granata. A comunicarlo ci ha pensato il giocatore stesso tramite il proprio profilo social, con una foto che ritrae il nuovo piccolo di casa ed il nome e la data nella didascalia. Una gioia immensa per lui e la moglie Nicole, che potranno approfittare delle vacanze di Natale per goderselo.