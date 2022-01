In un post pubblicato su Instagram il presidente Urbano Cairo ha parlato dei suoi nuovi propositi per l’anno nuovo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a St. Moritz. E proprio dalla località svizzera ha pubblicato un post su Instagram con i buoni propositi per l’anno nuovo: “Vi siete dati 3 obiettivi da realizzare nel 2022? Se non l avete fatto vi consiglio di farlo, devono avere un elemento quantitativo per poter controllare durante l anno se li state raggiungendo. Io l’ho fatto uno è personale , un altro è riferito alla mia attività imprenditoriale e uno ovviamene riguarda il Toro. Ancora Buon Anno Nuovo e in bocca al lupo per i vostri obiettivi!”.