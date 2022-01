La storia su Instagram di Sasa Lukic per sostenere il tennista no vax Novak Djokovic, che non parteciperà agli Australian Open

“Siamo con te”, emoji della forza e foto del destinatario del messaggio: il tennista No Vax Novak Djokovic. La storia di Sasa Lukic su Instagram non lascia spazio a interpretazioni: il centrocampista serbo del Torino sostiene la scelta e le convinzioni del connazionale, che non parteciperà agli Australian Open perché non è vaccinato. Nelle ultime ore, Djokovic ha fatto parlare di sé. E’ partito comunque per Melbourne, convinto di aver ottenuto un’esenzione medica per entrare in Australia. Il tennista non ha però superato i controlli di frontiera, dal momento che la sua documentazione è stata ritenuta inadatta. Una decisione, questa, presa dal governo federale, che ha sovrastato invece il benestare precedentemente concesso a Djokovic dallo stato del Victoria – il governo locale -, che in un secondo momento ha fatto marcia indietro, negandogli l’ingresso.