Lentini a tutto campo su Instagram: l’ex Torino tra il ricordo di Mondonico e quei retroscena di mercato, legati a Milan e Juventus

L’ex granata Gigi Lentini, sempre ricordato con grande affetto dalla tifoseria del Toro, si è dedicato a rispondere ad alcune domande attraverso delle storie su Instagram. Alcuni quesiti sui quali Lentini si è soffermato particolarmente nel rispondere riguardano il suo passato da giocatore all’ombra della Mole. Inoltre tra le risposte che l’ex granata ha dato ce n’è stata una molto interessante che dimostra che Lentini sarebbe disponibile a ricoprire un ruolo in società qualora venisse chiamato dal club granata. Infatti, alla domanda: “(Un mio sogno) Torneresti al Toro con un incarico in società?” da parte di un suo follower ha scritto: “Sono pronto, se mi chiamano”. Ipotesi che non c’è mai stata fino ad ora. A confermarlo è stata la riposta che ha dato Lentini ad un altro quesito. Alla domanda: “Hai mai sentito Cairo?” lui ha replicato: “No, mai”. Questo però non esclude che Lentini in futuro non possa entrare ritornare al Toro.

Lentini: altre curiosità legate al passato in granata

Non sono state solo quelle due le risposte legate al passato di Lentini in granata. L’ex centrocampista ha fatto sapere che tra i suoi ex compagni del Toro è ancora in contatto con Gianluca Sordo. Invece sotto alla domanda: “L’allenatore a cui sei più legato?” Lentini ha scritto: “Il mio secondo papà mister Mondonico”. Infine ha svelato anche due retroscena di mercato. Il primo quando alla richiesta: “Andato via dal Milan speravi di ritornare o lo consideravi un capitolo chiuso?” Lentini ha risposto: “Ero in prestito nell’Atalanta, il Milan mi voleva ma ho deciso con il cuore di ritornare al Toro nell’estate del ’97”. L’altra curiosità è legata alla domanda: “Sei mai stato realmente vicino alla Juventus?” Lentini ha risposto: “Sì nel ’92 mi voleva anche la Juve”.