Dai social / Da Baselli a Izzo: tanti gli ex compagni granata che si congratulano con Simone Verdi per la doppietta

È bastato cambiare squadra e più nello specifico granata per tornare sulla cresta dell’onda a Simone Verdi. Passato dal Toro alla Salernitana nella sessione di mercato invernale, l’ex Bologna è tornato a dire la sua all’esordio, segnando una doppietta su punizione contro lo Spezia in soli sedici minuti. Tanta gioia e grande festa per celebrarlo, soprattutto sui social. Non tra i giocatori più attivi su quel fronte, l’ala ex Toro ha voluto mettere un post per l’occasione, il secondo da quando è arrivato a Salerno, sintomo di soddisfazione per la decisione presa.

Torino, tanti complimenti granata all’ex Simone Verdi

Solo quattro post con la maglia del Toro, l’ultimo in occasione della salvezza raggiunta a maggio 2021, poi silenzio di tomba. Ci è voluto poco però per sbloccare Verdi sui social, che non ha perso l’occasione di celebrare il suo esordio col botto. “Non potevo immaginare un esordio migliore davanti a questo grande tifo, peccato per il risultato ma la strada è quella giusta!“, queste le parole scelte per contornare lo scatto che lo ritrae mentre esulta. E non è il solo ad averlo fatto. Sotto la foto compaiono infatti diversi commenti dei suoi ex compagni, che si sono congratulati: da Izzo che applaude a Baselli che mette i cuori, passando per il “che forte” di Parigini ed il “Complimenti, tutto tuo!” di Ansaldi.

Di seguito il post Instagram di Verdi.