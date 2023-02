L’ennesima umiliazione, l’ennesimo traguardo a portata di mano ma non raggiunto: finisce l’avventura in Coppa Italia, pagano sempre i tifosi

Liti, accuse, mezze frasi, riferimenti fin troppo evidenti. Mentre Commisso accusa Cairo in diretta tv, o Juric racconta di un mercato che non lo ha soddisfatto (in fondo lo abbiamo scritto e sottolineato quanto la sessione invernale non lo abbia lasciato entusiasta), mentre Cairo replica via agenzia al patron viola e Rodriguez ci racconta che il Toro avrebbe dovuto sfruttare le occasioni avute (davvero?), c’è una tifoseria che ancora una volta si prepara a festeggiare – cadrà giusto il prossimo anno, nel 2024 – l’ennesima ricorrenza alla rovescia. Il trentennale da una qualificazione ad una semifinale di Coppa Italia. Mentre tutti litigano e si rimpallano le responsabilità, mentre tentano di farci capire che la colpa è di Vagnati, o forse di Cairo, o dei cambi di Juric, o di una rosa come al solito ristretta, c’è chi torna da Firenze con uno zaino pieno di delusione. Di nuovo, ancora, anche se stavolta ci aveva creduto. Chi dovrebbe arrabbiarsi, urlare, chiedere spiegazioni, è solo il tifoso del Toro. Che dopo aver visto un secondo tempo scellerato e assistito ad una eliminazione del genere ha pure dovuto assistere al trionfo di una Cremonese capace di mandare a casa la Roma. Il danno e la beffa. Le imprese le fanno sempre gli altri: ora vedremo se il “super Toro col mercato da 8”, per citare uno dei titoli degli ultimi giorni, saprà almeno lottare per un piazzamento degno del suo nome e della sua storia. Quello che meritano i tifosi, ai quali in caso contrario ci sarebbe da chiedere scusa.