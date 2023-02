Il tecnico non ha avuto timori a lanciare insieme a San Siro contro il Milan i giovani Gineitis e Adopo: anche così può aiutare il Torino

Sarebbe stato più facile, molto più facile, far giocare dall’inizio Linetty in mezzo al campo. E magari vicino al polacco mettere Vieira che, sarà anche arrivato da poco, ma ha già alle spalle un discreto bagaglio di esperienza in Serie A. Invece Juric ha mostrato un coraggio che non tutti i suoi colleghi, anche quelli maggiormente blasonati, hanno: ha lanciato Gineitis dal primo minuto a San Siro contro il Milan, un ragazzo del 2004 che non aveva mai messo in campo finora in una partita di un campionato professionistico. Lo ha mandato in campo senza farsi troppi problemi dell’avversario che c’era di fronte, ha solo pensato a ciò che sarebbe potuto essere più utile per il suo Torino. Al fianco di Gineitis, Juric ha fatto giocare Adopo, altro ragazzo alle prime esperienze in Serie A: pensate che sommando le età di Gineitis e Adopo non si arriva a quella di Ibrahimovic, che proprio ieri è tornato in panchina.

Se il Torino è uscito sconfitto dalla partita contro il Milan la colpa non è affatto della linea verde in mezzo al campo voluta da Juric: Adopo è stato uno dei migliori tra i granata, Gineitis al momento del gol di Giroud aveva già lasciato il campo perché sulla sua testa pendeva un’ammonizione. E se è vero che a San Siro il Torino ha perso la partita contro il Milan, non si può dire che anche Juric abbia fatto lo stesso: sta trasformando due giovani di belle speranze in giocatori pronti per essere protagonisti ai massimi livello e soprattutto non ha avuto timore di lanciarli. Anche con scelte come questo il Torino può crescere.