Il tecnico nel post partita giustifica la squadra paragonandola per valori alla Cremonese. Tutti dovrebbero invece recitare il mea culpa

È incredibile come il Torino riesca puntualmente a complicarsi la vita, a gettare alle ortiche punti su punti. In questo inizio di 2023 ne ha collezionati appena tre (frutto di altrettanti pareggi) contro squadre come Verona, Salernitana, Spezia e Cremonese, tutte formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere. Anzi, per quanto riguarda proprio gli avversari di ieri, non si offenderà nessuna se affermiamo che a questo punto della stagione hanno un piede in Serie B: nessuna vittoria in campionato, appena nove punti conquistati (compreso quello di ieri) e ben 42 reti incassate. Ecco perché c’è da mangiarsi le mani per come è stato interpretato il secondo tempo, per la mezz’ora di gioco regalata agli avversari che sono stati capaci di ribaltare momentaneamente il risultato.

Non reggono nemmeno le giustificazioni di Ivan Juric che, a fine partita, ha provato a spiegare che tra Torino e Cremonese non ci sia questa grande differenza dal punto di vista tecnico. No Juric, stavolta ti sbagli: forse il solo Carnesecchi potrebbe essere titolare nel Torino, di tutti i giocatori di movimento non ce n’è invece soltanto uno che giocherebbe titolare nella formazione granata. La Cremonese non ha Schuurs, non ha Miranchuk, non ha nemmeno speso a gennaio 16 milioni per un rinforzo a centrocampo come ha fatto il Torino con Ilic. Uno dei migliori giocatori di movimento dei grigiorossi, Dessers, ieri non si è neanche alzato dalla panchina perché reduce da un infortunio. Ha ragione Juric quando si lamenta dalle lacune della propria rosa (è evidente che, per esempio, manchi un attaccante), ha ragione anche quando spiega che i calciatori non sono figurine e che se si perdono giocatori come Belotti, Bremer o Pobega non basta prenderne uno qualsiasi per sostituirli, ma ha torto quando paragona il Torino alla Cremonese. Partite come quella di ieri sera vanno vinte e basta. Se le si buttano via c’è solo da recitare il mea culpa.