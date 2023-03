La solita mancanza di rispetto nei confronti della tifoseria, a pochi minuti dall’ennesimo derby perso malamente: Bayeye è solo l’ultimo della lista

Il sorriso di Bayeye mentre scambia la maglia con Pogba, il tentativo di Sanabria di eludere le telecamere nel chiaro tentativo di regalare la propria casacca a Chiesa. Come sorridente era Segre quando fiero mostrava la maglia di Dybala. Per non parlare della famosa cena dei serbi dopo la sconfitta granata dell’andata, quando Lukic, Milinkovic-Savic e Radonjic posavano con Kostic e Vlahovic, quest’ultimo proprio l’autore del gol vittoria dei bianconeri. Alla vigilia del derby Juric si è augurato che possa accendersi l’amore per il Toro, da parte di tutti. Da parte dei giocatori, della società, dei tifosi: bene, basterebbe anche un po’ meno, basterebbe che si accendesse il rispetto, innanzitutto. Quello che impedirebbe di ricadere nei soliti errori e di mostrare alla tifoseria, già chiamata a digerire l’ennesima figuraccia (stavolta nel risultato più che nella prestazione), di non aver capito assolutamente nulla. Nessuno che abbia l’ardire di spiegarlo a questi ragazzi, cosa significa un derby per il Torino, dato che evidentemente è troppo difficile pretendere che lo facciano da soli. Nessuno che si prenda la responsabilità e che ci metta mai la faccia. Tanto che ormai ci chiediamo di chi sarà il selfie al prossimo derby.