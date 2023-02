Il Torino si è assicurato uno dei giovani centrocampisti più di qualità della Serie A ma Juric avrebbe voluto non perdere Lukic

Aveva chiesto un centrocampista in più, da aggiungere alla rosa già a disposizione, oltre ad un giocatore offensivo. Juric ha riabbracciato Ilic, giocatore di prospettiva che proprio il croato aveva lanciato a Verona, ma ha perso Lukic, nonostante fino all’ultimo – la lite di Empoli è una prova – abbia tentato di convincere il club a rimandare il trasferimento, almeno fino alla prossima estate. Otre a Ilic sono arrivati Vieira – scambio con Ilkhan – e Gravillon, per tamponare l’assenza di Zima che rischia l’operazione per la lesione del menisco. Non si può non riconoscere la bontà di un’operazione come quella che ha portato Ilic sotto la Mole: giovane, di qualità, in grado di formare con Ricci una delle coppie di centrocampisti in prospettiva più importanti della Serie A. Però che peccato non essere riusciti ad aggiungerla, questa qualità, senza togliere un pezzo ad una squadra per la quale da mesi ormai il suo allenatore chiedeva rinforzi. Un’entrata per un’uscita in mezzo al campo: poco cambia numericamente, anche se certamente Vieira entrerà ben più spesso nelle rotazioni di quanto non lo facesse Ilkhan. Quanto al trequartista o calciatore offensivo che dir si voglia, non ci sono state sorprese, né dopo mesi è finita la rincorsa a Praet: nemmeno stavolta il belga è riuscito a tornare a Torino, dopo essersi avvicinato già la scorsa estate. “Bisogna avere uno zoccolo duro da tenere a cui aggiungere qualche elemento. Noi non siamo ancora a quel livello“, aveva spiegato Juric qualche giorno fa. Il Toro non aggiunge, non riesce: non lo ha fatto la scorsa estate, quando addirittura non è riuscito a sostituire i partenti, non lo ha fatto nemmeno stavolta, rischiando pure di ritrovarsi sotto organico. Per la programmazione, insomma, c’è tempo: al resto come sempre penserà Juric.