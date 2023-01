Si infuria Juric per la cessione di Lukic, provando a cambiare la mentalità di un club che commette sempre gli stessi errori

Non aspettarsi nulla da una sessione di mercato di gennaio, specialmente al Toro, è sempre una buona idea. Pretendere che la squadra non venga indebolita è invece sacrosanto, specialmente se parliamo di un Torino ancora in corsa per la Coppa Italia ma pure per un piazzamento europeo, con tutte le difficoltà del caso che qui è inutile elencare. La rabbia di Juric di ieri al Castellani – così furibondo l’allenatore dei granata da non presentarsi ai microfoni delle televisioni nel post partita – è quella di chi si sente preso in giro da un club che da una parte sembra accontentarlo (il famigerato centrocampista che il croato attende dall’estate) ma dall’altra rischia di privarlo di una pedina fondamentale come Lukic, uno di quelli che ieri a Empoli col suo ingresso ha cambiato volto al Toro. In entrata un giocatore di qualità che deve però ambientarsi, in uscita un pilastro del centrocampo granata: questo è rinforzarsi? “Serve uno zoccolo duro da tenere a cui aggiungere qualche elemento”, spiegava in conferenza stampa Juric sabato, spiegando quello che è il suo punto di vista ma che dovrebbe anche esserlo di una società che progetta e guarda avanti. La sensazione è invece la solita: si assembla una squadra, tra giocatori di proprietà, giocatori in prestito il cui cartellino non verrà mai rilevato e altri chiaramente di passaggio, poi l’anno successivo si ricomincia da capo. Si monta e si smonta una squadra che così avrà sempre una scusa buona per non raggiungere obiettivi: perché è insieme da poco, perché ha bisogno di tempo, perché ha perso giocatori importanti. Se l’idea è di sopravvivere come al solito, di galleggiare come ogni anno – quando va bene e non si rischia la B – allora forse qualcuno dovrebbe avvisare Juric, l’unico che crede ancora che la sua ambizione possa contagiare il club. E che si trova ad un bivio: omologarsi e accettare le decisioni o mollare.