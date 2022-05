Probabilmente entro domenica arriverà la risposta del Gallo Belotti: ieri non si è tradito, ora i tifosi aspettano il suo sì

Abbiamo cercato ieri, nel volto di Belotti, un segnale, una piccola espressione che potesse aiutare a far luce sulla sua scelta. Quella forse più importante della carriera del Gallo: restare o andar via. Dare fiducia ancora una volta alla società e al presidente o prendere una strada differente, dopo sette lunghi anni in cui è stato accolto, amato e sempre supportato. Non si è tradito, ieri: ha salutato, come hanno fatto i compagni, i tifosi del Grande Torino, senza intrattenersi quel tanto di più da far preoccupare troppo. Non come Bremer, che ha firmato l’addio – ampiamente annunciato – fermandosi più a lungo di tutti gli altri. L’espressione di Belotti era quella di chi ha ancora qualche pensiero ma che in fondo ha già deciso. Il capitano del Toro non ha chiuso come avrebbe voluto, non riuscendo ad arrivare anche quest’anno alla doppia cifra, non andando a festeggiare sotto la Maratona che già nel riscaldamento ha fatto sentire all’attaccante il suo affetto. Come a volergli far cambiare idea, nel caso in cui avesse deciso di non accettare la proposta di Cairo e Vagnati, come a sottolineare la bontà della scelta, nel caso contrario. Tutti col fiato sospeso in attesa di un sì. Che peccato sarebbe perderlo. Che peccato sarebbe perderlo senza nemmeno averlo salutato nel modo giusto.