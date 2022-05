Messaggi al club da parte del croato e del capitano granata: ora il Torino deve decidere che strada intraprendere e se evitare di indebolirsi

“Penso di poter dare ancora di più il prossimo anno”. Quanta voglia di Toro ha Josip Brekalo. Sette gol in stagione ma il desiderio di migliorarsi ancora, di fare di più, di fare meglio. Con la maglia granata, non ci sono dubbi a sentire le sue parole dopo il fischio finale del Bentegodi. Ancora con l’adrenalina in corpo l’attaccante ha pronunciato frasi che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Del resto non ha mai nascosto, Brekalo, di trovarsi bene al Toro e bene con Ivan Juric, tanto da firmare un campionato che gli ha permesso di far vincere al club la scommessa. Sarebbe ora logico aspettarsi un passo anche da parte del Torino: sarebbe importante non smontare interamente una squadra i cui meccanismi iniziano a funzionare come l’allenatore chiede. Ripartendo da alcuni punti fermi: tralasciando la questione Bremer, che sembra viaggiare su un binario diverso, ora il club ha di fronte due strade. Ripartire da questi 50 (o più) punti e rafforzare un Torino che ha fatto solo il minimo sindacale nel lottare per la parte sinistra della classifica, o ricominciare tutto da capo, come (quasi) sempre. Ed è qui che il destino di Brekalo va ad incrociarsi anche con quello di Belotti. Un altro che ha dimostrato con i fatti e con i gol di volere solo il meglio per i colori granata ma che sette anni dopo il primo sì ha bisogno di qualche rassicurazione in termini di obiettivi e di ambizioni. Che poi è una pretesa da capitano vero: desiderare che il suo Toro non galleggi più.